Salvemini da Figurine Panini Lamesta porta a casa il pallone | che notte al Menti!

Nella sfida tra Vicenza e Benevento, i campani hanno conquistato una vittoria netta con il punteggio di 1-4, portando a casa la Supercoppa di serie C. La partita si è svolta allo stadio Menti, dove il Benevento ha dominato dall’inizio alla fine, regalando ai propri tifosi una serata memorabile. La vittoria ha permesso alla squadra di ottenere un trofeo che non aveva mai sollevato prima nella sua storia, segnando un momento importante nel campionato di Serie C.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Dulcis (anche) in fundo per il Benevento che sbanca Vicenza (1-4) con una prestazione da stropicciarsi gli occhi vincendo la Supercoppa di serie C, trofeo mai alzato al cielo dalla Strega. Complice una peggiore differenza reti, al Benevento serviva solo vincere per alzare il trofeo. Chi aveva ipotizzato una squadra giallorossa già con la testa in vacanza dopo la conquista della B è rimasto deluso perché al ‘Menti’, un fortino inespugnabile per tutta la stagione, i giallorossi hanno estratto dal cilindro una prova sontuosa dominando in lungo ed in largo una autentica corazzata come il Vicenza. I ragazzi di Gallo, per capire la portata dell’avversario, hanno conquistato la B matematica a marzo facendo praticamente subito il vuoto dietro le spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvemini da Figurine Panini, Lamesta porta a casa il pallone: che notte al Menti! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salvemini già pensa al Vicenza: “Troveremo un ‘Menti’ caldo come uno stadio del sud”Tempo di lettura: < 1 minuto14esima rete stagionale per Salvemini che ha deciso la sfida con l’Arezzo realizzando dagli undici metri il rigore... Tutti pazzi per Kate: "Regalerò alla principessa alcune figurine Panini che ritraggono William"Da tutta Italia, Sicilia compresa, arriveranno in oltre 20 irriducibili fan della famiglia reale britannica, capitanate da due signore, una modenese...