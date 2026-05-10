Salvemini già pensa al Vicenza | Troveremo un ‘Menti’ caldo come uno stadio del sud

Salvemini ha segnato la sua 14ª rete stagionale, trasformando un rigore nel primo tempo durante la partita contro l'Arezzo. La squadra avrà ora un impegno importante in vista del match contro il Vicenza, che si giocherà nello stadio Menti. L’attaccante ha commentato che l’ambiente sarà caldo, paragonando l’atmosfera a quella di uno stadio del sud. La partita si avvicina, e i tifosi sono già pronti a sostenere i propri beniamini.

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Tempo di lettura: < 1 minuto 14esima rete stagionale per Salvemini che ha deciso la sfida con l’Arezzo realizzando dagli undici metri il rigore concesso nel primo tempo. Queste le sue parole in sala stampa. SERIE B – “Ieri abbiamo seguito tutta la giornata. L’Arezzo? E’ stato un antipasto del prossimo anno”. SUPERCOPPA – “Dobbiamo andare lì per vincere la partita. Lo sappiamo, nell’approccio non faremo nulla di diverso rispetto al solito. Troveremo uno stadio molto caldo, sembra un impianto del sud. Loro hanno vinto il campionato con molte giornate di anticipo”. GIRONI – “Io credo che la differenza con gli altri raggruppamenti è ambientale. Forse nel girone C ci sono in generale più squadre attrezzate”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvemini già pensa al Vicenza: “Troveremo un ‘Menti’ caldo come uno stadio del sud” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vicenza promosso in Serie B: 2-1 all’Inter U23 e festa al “Menti”Nella 32ª giornata di Serie C, l’Inter U23 esce sconfitta 1-2 dal campo del Vicenza al “Menti”. Leggi anche: Trento da impresa al “Menti”: Vicenza battuto 3-2. Gol e highlights