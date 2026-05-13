Da tutta Italia, inclusa la Sicilia, si preparano ad arrivare più di venti appassionati della famiglia reale, tutti con l’intento di incontrare la principessa. Tra i souvenir più richiesti, figurine Panini che raffigurano il principe William, che saranno regalate alla giovane. Questi fan si riuniscono per condividere la loro passione e assistere a un evento che coinvolge la famiglia reale.

Da tutta Italia, Sicilia compresa, arriveranno in oltre 20 irriducibili fan della famiglia reale britannica, capitanate da due signore, una modenese Chiara Simonini, 50 anni e una reggiana Giorgia Lucenti, 39 anni, che, vestite dei colori della bandiera inglese, sono pronte a tutto per un selfie e una stretta di mano con la principessa del Galles. Di questa grande passione hanno fatto una professione aprendo Enjoy Coffee And More, di cui Simonini è la titolare e Lucenti lavora. Si tratta del più grande show-room in Italia di oggettistica inglese originale e d’epoca, con sede in via Emilia Ovest 141a a Modena, che ha aperto al pubblico nel 1997.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Kate: "Regalerò alla principessa alcune figurine Panini che ritraggono William"

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