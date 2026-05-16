Salvata una martora nei boschi | scoperta trappola illegale a Santa Lucia
Durante un'escursione nei boschi, alcuni escursionisti hanno scoperto una trappola illegale utilizzata per catturare animali selvatici. La trappola, costituita da un dispositivo metallico non autorizzato, era nascosta tra la vegetazione. All’interno della stessa area è stata trovata una martora che era stata liberata dagli escursionisti, i quali hanno segnalato immediatamente la scoperta alle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno rimosso il dispositivo e avviato le indagini per identificare eventuali responsabili.
? Domande chiave Come hanno fatto gli escursionisti a individuare la trappola nascosta?. Perché quel dispositivo metallico non era autorizzato dalle autorità?. Chi sono i responsabili che la polizia non è riuscita a intercettare?. Quali conseguenze legali rischiano i bracconieri per il sequestro avvenuto?.? In Breve Polizia Metropolitana di Messina e colonnello Domenico Martino avviano indagini sul sequestro.. Trappola non autorizzata dall'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste per contenimento suini.. Fascicolo trasmesso alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per convalida verbale.. Vice sindaco Flavio Santoro loda la segnalazione tempestiva dei cittadini coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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