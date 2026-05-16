Salvata una martora nei boschi | scoperta trappola illegale a Santa Lucia

Durante un'escursione nei boschi, alcuni escursionisti hanno scoperto una trappola illegale utilizzata per catturare animali selvatici. La trappola, costituita da un dispositivo metallico non autorizzato, era nascosta tra la vegetazione. All’interno della stessa area è stata trovata una martora che era stata liberata dagli escursionisti, i quali hanno segnalato immediatamente la scoperta alle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno rimosso il dispositivo e avviato le indagini per identificare eventuali responsabili.

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