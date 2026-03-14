Roma 14 marzo | saluto romano e corteo no sociale si

Sabato 14 marzo 2026, alle 18:03, all’Hotel Cristoforo Colombo di Roma si sono radunate persone per un convegno organizzato da Forza Nuova, coinvolgendo militanti neofascisti provenienti da diversi paesi europei. Durante l’evento, sono stati fatti saluti romani e si è svolto un corteo che ha contestato l’evento stesso. La scena si è svolta in un clima di forte tensione ideologica.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18:03, l’atmosfera all’Hotel Cristoforo Colombo di Roma è carica di tensione ideologica mentre militanti neofascisti provenienti da varie nazioni europee si radunano per un convegno organizzato da Forza Nuova. In mezzo alla folla, durante un intervento specifico, i partecipanti hanno alzato il braccio destro eseguendo il saluto romano gridando in coro la parola presente. Mentre dentro le sale dell’hotel si svolgeva questa riunione, nelle strade della capitale era attivo un corteo alternativo dedicato al no sociale, che manifestava contro il Referendum e contro le guerre. L’evento non è isolato ma si inserisce nel quadro più ampio di un’iniziativa denominata alleanza per la pace e la libertà, alla quale ha preso parte anche Roberto Fiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 14 marzo: saluto romano e corteo no sociale si Articoli correlati Leggi anche: Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra, orari del corteo e percorso: divieti e limitazioni bus Saluto romano: 29 assolti a Roma, Cassazione cambia il verdetto.Saluto Romano ad Acca Larentia: Proscioglimento per i Militanti, Resta Aperto il Dibattito Roma – Si è conclusa con un proscioglimento la vicenda... Contenuti e approfondimenti su Roma 14 marzo saluto romano e corteo no... Temi più discussi: L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando; Morta Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto alla star televisiva: la camera ardente e i funerali a Roma; Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma; il manifesto. Bonaccorti, i funerali a Roma: le parole di Renato Zero, la folla a piazza del Popolo e l'affetto degli amiciTanti colleghi e amici alla Chiesa degli Artisti per l'ultimo saluto alla conduttrice, le parole di Renato Zero ... adnkronos.com Roma, l'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Chi c'eraUn'ondata d'affetto per la protagonista di tanta televisione italiana, anche autrice di novelle e poesie lette in parte dal pulpito. Ricky Tognazzi: «Meritavi molto di più» ... roma.corriere.it Corteo a Roma contro la guerra e per il "no" al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio - facebook.com facebook Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com