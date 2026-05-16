"Sono molto emozionata di ritrovarmi in questo libro - così Maurizia Di Stefano, il cui racconto, vincitore del concorso letterario di Ferrovie dello Stato 'AR Andata e Racconto', è pubblicato nella raccolta 'Viaggiare con leggerezza' - La cosa più stupefacente è che io mi cercavo in fondo al libro, pensavo che prima ci fossero gli scrittori 'veri', e invece ho visto che il mio racconto è il primo di tutti e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) "Emozionata di aprire l'antologia 'Viaggiare con Leggerezza'"

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Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) Emozionata di aprire l'antologia 'Viaggiare con

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