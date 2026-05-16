Salone Libro Di Stefano vincitrice concorso FS Emozionata di aprire l' antologia ' Viaggiare con Leggerezza'

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Sono molto emozionata di ritrovarmi in questo libro - così Maurizia Di Stefano, il cui racconto, vincitore del concorso letterario di Ferrovie dello Stato 'AR Andata e Racconto', è pubblicato nella raccolta 'Viaggiare con leggerezza' - La cosa più stupefacente è che io mi cercavo in fondo al libro, pensavo che prima ci fossero gli scrittori 'veri', e invece ho visto che il mio racconto è il primo di tutti e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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