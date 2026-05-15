Al Salone del Libro, il Gruppo FS ha presentato un’antologia intitolata “Viaggiare con leggerezza”, pubblicata da minimum fax. Il volume raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “AR Andata e Racconto”. La pubblicazione si concentra sul tema del viaggio dell’anima, con testi scelti tra le opere più significative inviate dai partecipanti. L’evento ha coinvolto molte persone interessate alla narrativa e al rapporto tra viaggio e crescita personale.

Il Gruppo FS presenta l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “AR Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Salone del Libro FS racconta il viaggio dell’anima: nasce l’antologia ‘Viaggiare con leggerezza’”

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