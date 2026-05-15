Una partecipante al Salone del Libro ha condiviso le sue emozioni dopo aver vinto un concorso organizzato da una società dei trasporti ferroviari. La donna ha riferito di essere molto emozionata nel vedere il suo racconto inserito in un libro, aggiungendo di aver pensato che gli scrittori più affermati sarebbero stati in prima pagina e di aver trovato il suo testo all’inizio della raccolta, senza aspettarsi questo risultato. La vincitrice ha espresso sorpresa e soddisfazione per il riconoscimento ricevuto.

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Sono molto emozionata di ritrovarmi in questo libro. La cosa più stupefacente è che io mi cercavo in fondo al libro, pensavo che prima ci fossero gli scrittori 'veri', e invece ho visto che il mio racconto è il primo di tutti e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa". E' il commento di Maurizia Di Stefano, il cui racconto, vincitore del concorso letterario di Ferrovie dello Stato 'AR Andata e Racconto', è pubblicato nella raccolta 'Viaggiare con leggerezza', presentata al Salone del Libro di Torino. "Premetto - insiste- che non me l'aspettavo neanche più che uscisse il libro. Invece quando mi è arrivata la mail della presentazione del libro e dell'invito mi sono ulteriormente emozionata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salone Libro, Di Stefano: "Grande emozione vincere concorso Fs con mio racconto"

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