Salone Libro Di Gennaro Minimum Fax | Facciamo scouting da 33 anni lavorare con Fs esperienza interessantissima

Il Salone del Libro ha ospitato un intervento di un rappresentante di una casa editrice, che ha ricordato i 33 anni di attività dedicati allo scouting di nuovi autori. Ha anche descritto come collaborare con una grande azienda ferroviaria abbia rappresentato un'esperienza molto interessante. In un discorso più ampio, ha ricordato la lunga tradizione dell’editrice nel campo del racconto e del debutto editoriale, sottolineando l’impegno nel settore da diversi decenni.

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Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull'esordio editoriale. Facciamo scouting da 33 anni, abbiamo dato vita alle carriere di Valeria Parrella, Nicola Lagioia, Paolo Cognetti. La forma-racconto è come i 100 metri piani, è la forma più difficile in letteratura: un romanzo buono regge una pagina debole, un racconto se sbaglia un capoverso crolla. Quindi per noi le antologie di racconti, come fu per 'La Qualità dell'aria' curata da Nicola Lagioia e Christian Raimo, è la 'cantera' sperimentale per trovare nuove voci". E' il commento di Daniele Di Gennaro, editore di Minimum Fax, che ha presentato al Salone del Libro di Torino 'Viaggiare con Leggerezza', realizzato dal Gruppo FS. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax): "Facciamo scouting da 33 anni, lavorare con Fs esperienza interessantissima" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al Salone del Libro 'Viaggiare con Leggerezza' con Ferrovie Sullo stesso argomento Leggi anche: Salone Libro, Di Stefano: "Grande emozione vincere concorso Fs con mio racconto" Al Salone del Libro FS racconta il viaggio dell’anima: nasce l’antologia ‘Viaggiare con leggerezza’”Il Gruppo FS presenta l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del... Il Salone del Libro 2026 trasforma Torino nella capitale delle idee: il tema è Il mondo salvato dai ragazziniNon è soltanto una fiera editoriale. Non più, almeno. Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 sembra sempre di più un gigantesco osservatorio emotivo sul presente, un luogo dove la letteratu ... domanipress.it Al Salone del Libro 'Viaggiare con Leggerezza' con FerrovieAnche quest'anno le Ferrovie fanno viaggiare con la lettura. Al Salone del Libro di Torino è stato presentato 'Viaggiare con leggerezza', l'antologia di racconti edita da minimum fax, che raccoglie gl ... ansa.it