Salone del Libro successo per lo stand Umbria

Al Salone del Libro, lo stand dell'Umbria ha attirato l'attenzione di numerosi visitatori. Tra i presenti, si sono visti un imprenditore noto per il suo sostegno culturale, un’attrice che ha partecipato a diverse produzioni televisive e teatrali, e un poeta che ha presentato alcune delle sue ultime opere. La manifestazione ha registrato un afflusso consistente di pubblico, con momenti dedicati alla promozione delle novità letterarie e culturali della regione.

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