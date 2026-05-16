Salone del Libro successo per lo stand Umbria
Al Salone del Libro, lo stand dell'Umbria ha attirato l'attenzione di numerosi visitatori. Tra i presenti, si sono visti un imprenditore noto per il suo sostegno culturale, un’attrice che ha partecipato a diverse produzioni televisive e teatrali, e un poeta che ha presentato alcune delle sue ultime opere. La manifestazione ha registrato un afflusso consistente di pubblico, con momenti dedicati alla promozione delle novità letterarie e culturali della regione.
L’imprenditore-mecenate Brunello Cucinelli, l’attrice Chiara Francini, il poeta Davide Rondoni e l’omaggio a Dario Fo scandiscono la terza giornate nello Stand Umbria al Salone del Libro di Torino, dopo il grande successo dei primi due giorni (nella foto l’incontro di ieri con Dacia Maraini), con tanti lettori e visitatori passati nello spazio espositivo pensato dal designer Emanuel Gargano. Si comincia stamani con il re del cashmere, Brunello Cucinelli che condividerà con il pubblico di Torino, il suo amore per i libri "custodi di bellezza, saggezza e umanità". Gli 800 anni della morte di San Francesco saranno al centro di un incontro con... 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Regione Umbria presenta il programma per il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026
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