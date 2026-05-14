Salone Libro lo stand umbro apre i battenti Bori | Cultura libri e ragazzi per salvare questo mondo
Al Salone del Libro, lo stand umbro ha aperto le sue porte, portando avanti un progetto dedicato ai giovani e alla cultura. Il rappresentante dell’area ha dichiarato che il focus è su libri e iniziative rivolte ai ragazzi, con l’obiettivo di offrire loro strumenti per affrontare le sfide di un mondo complesso. La presenza si inserisce nel tentativo di sensibilizzare sulla condizione dei bambini colpiti da guerre, povertà e migrazione, in un’ottica di speranza e crescita.
Ai bambini che stanno subendo senza colpe le guerra, la povertà, la cultura arida del patriarcato e una migrazione disperata nella speranza che, se salvati e fatti crescere, possano loro salvare e migliore questo mondo. E' questo in sintesi il discorso di inaugurazione della 38ma edizione del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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