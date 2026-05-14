Salone Libro lo stand umbro apre i battenti Bori | Cultura libri e ragazzi per salvare questo mondo

Al Salone del Libro, lo stand umbro ha aperto le sue porte, portando avanti un progetto dedicato ai giovani e alla cultura. Il rappresentante dell’area ha dichiarato che il focus è su libri e iniziative rivolte ai ragazzi, con l’obiettivo di offrire loro strumenti per affrontare le sfide di un mondo complesso. La presenza si inserisce nel tentativo di sensibilizzare sulla condizione dei bambini colpiti da guerre, povertà e migrazione, in un’ottica di speranza e crescita.

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