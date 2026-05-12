Salone del libro di Torino De Francesco presenta il Polo

All'apertura del Salone del Libro di Torino, l'onorevole Luciana De Francesco ha presentato il nuovo Polo culturale dedicato a Mattia Preti. L'evento si è svolto durante la cerimonia di inaugurazione, con la partecipazione di numerosi ospiti e addetti ai lavori. La presentazione ha messo in luce le caratteristiche e le finalità del Polo, che si trova nel centro della città e si rivolge a studenti, visitatori e appassionati di arte.

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Salone del libro di Torino: l’onorevole Luciana De Francesco presenta il Polo culturale “Mattia Preti”. La Calabria inaugura la propria presenza al Lingotto Fiera con un momento che unisce istituzioni, cultura e visione strategica. Nello Spazio Regione Calabria (U138?V137, Padiglione OVAL), giovedì 14 maggio si terrà l’apertura ufficiale dello stand regionale, guidata dall’intervento dell’ onorevole Luciana De Francesco, Segretario?Questore del Consiglio regionale della Calabria, insieme al Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. La partecipazione della De Francesco assume un valore particolare: sarà lei a presentare e illustrare il lavoro del Polo culturale “Mattia Preti”, realtà che negli ultimi anni ha consolidato un ruolo di riferimento nella produzione e nella diffusione della cultura giuridica e artistica regionale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Salone del libro di Torino, De Francesco presenta il Polo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maurizio De Giovanni e il Commissario Ricciardi a fumetti al Salone del Libro di Torino Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo libro de IL COMMISSARIO RICCIARDI A FUMETTI: IL PIANTO... Sergio Bonelli Editore presenta “LILLIAN BROWNE” di Vanna Vinci al Salone del Libro di TorinoVenerdì 15 maggio al Salone del Libro di Torino arriverà Vanna Vinci, in occasione dell’uscita di LILLIAN BROWNE,in libreria e fumetteria dall’8... Argomenti più discussi: Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesi; Salone del Libro di Torino 2026: tutte le autrici e gli autori Mondadori; La mappa del Salone del libro di Torino 2026; I nostri firmacopie al Salone del Libro. Amiche e amichi del Twitter se qualcuno di voi andrà al Salone del Libro di Torino può comprarmene una?! Viene 7€ allo stand di Bao Publishing poi ci sistemiamo! Per favore (Aggiungere gift gatto con occhioni imploranti) x.com Salone del libro - reddit.com reddit Abruzzo al Salone del Libro di TorinoCento metri quadrati di esposizione, 17 case editrici presenti, 120 presentazioni lungo tutto l’arco della manifestazione per un investimento complessivo di 70 mila euro.Sono i numeri dello stand Abru ... regione.abruzzo.it