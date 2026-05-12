Baggio Littizzetto e Barbero | i 10 big da non perdere al Salone del Libro 2026
Al Salone del Libro di Torino, giunto alla sua 38esima edizione, si rinnova l'appuntamento con numerosi autori e figure di rilievo del panorama culturale italiano. La manifestazione, sotto la direzione di Annalena Benini, si svolgerà come di consueto nel mese di maggio e rappresenta un momento di incontro per appassionati e professionisti del settore. Tra gli ospiti più attesi ci sono nomi di spicco che si preparano a presentare i loro ultimi lavori e a discutere di temi attuali.
Il Salone del Libro di Torino, che quest'anno ha raggiunto la 38esima edizione ed è diretto per il terzo anno da Annalena Benini, sarà come sempre, dal 1988, l'appuntamento fisso più rilevante e strutturale del panorama editoriale italiano.Negli oltre 147.000 metri quadrati espositivi del.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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