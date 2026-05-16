L’eurodeputata di Avs ha effettuato una visita a sorpresa al carcere di Bergamo, situato in via Gleno. Durante l’ispezione, ha rilevato che il numero di detenuti è di circa 590, mentre i posti disponibili sono 319. Ha segnalato che le condizioni di salute dei detenuti sono difficili a causa della carenza di personale e delle cure mediche, evidenziando un livello di sovraffollamento che si avvicina al 200 per cento.

IN VIA GLENO. L’eurodeputata di Avs ha ispezionato la casa circondariale: «Ci sono 590 detenuti per 319 posti, cure difficili e carenza di personale. Servono misure deflattive». Ispezione a sorpresa nella giornata di sabato 16 maggio di Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, alla casa circondariale di Bergamo. Forte del suo status di parlamentare europea - come aveva già fatto a Como, Pavia, Brescia, Milano, ma anche al Regina Coeli di Roma e al carcere di Poggioreale a Napoli - ha verificato le condizioni dei detenuti nel carcere cittadino. Molti i dati che Salis ha raccolto dopo due ore abbondanti di visita. Il più grave è quello che ci si aspetta: «La situazione è critica ovunque, e anche in questo carcere il sovraffollamento è il primo dato eclatante. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Salis in visita a sorpresa al carcere di Bergamo: «Sovraffollamento quasi al 200%»

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