Carcere tra sovraffollamento e carenza di personale | visita della UIL

Ieri la UIL ha effettuato una visita ispettiva presso i locali di una Casa di detenzione, concentrandosi sulla situazione di sovraffollamento e sulla mancanza di personale. Durante l'ispezione, sono stati osservati spazi molto affollati e carenze nel numero di operatori presenti rispetto alle esigenze quotidiane. La visita è durata circa tre minuti e ha coinvolto i luoghi di lavoro all’interno della struttura.

Tempo di lettura: 3 minuti ieri ha avuto luogo una visita ispettiva ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale Avellino-Bellizzi Irpino da parte della UILFP Polizia Penitenziaria con il segretario generale Gennarino De Fazio, il segretario nazionale Domenico De Benedictis, il segretarioterritoriale Franco Volino e il responsabile GAU per la CC di Avellino Raffaele Troise. • Sovraffollamento: A seguito della visita è stato rilevato che ci sono gravi difficoltà nell’istituto del capoluogo Irpino che derivano soprattutto da un significativo sovraffollamento. Attualmente vi è il 139 per cento delle presenze detentive rispetto ai posti disponibili, quindi un 39 per cento in più già sopra la media nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere tra sovraffollamento e carenza di personale: visita della UIL Articoli correlati Leggi anche: L’influencer detenuto in via Gleno per truffa: “Sovraffollamento e carenza di personale, così il carcere non è rieducativo” Leggi anche: Carceri, Mattarella: pesano sovraffollamento e carenza personale Contenuti utili per approfondire Carcere tra sovraffollamento e carenza... Temi più discussi: Carceri, l'allarme di Mattarella: Ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato; Blog | Carceri italiane, il sovraffollamento cresce ancora: dal 134% al 139% in otto mesi. Il nostro monitoraggio; RIEDUCARE IN CARCERE: LE DIFFICOLTA’ TRA SOVRAFFOLLAMENTO E ISOLAMENTO; Suicidi nelle carceri: il report del Garante dei detenuti per il 2025. Carcere, davvero rieduca? Dietro le mura un sistema che produce sovraffollamento, silenzio e morteOgni volta che si parla di carcere in Italia, il dibattito pubblico torna sempre sulle stesse parole: sicurezza, pena, legalità, rieducazione. Eppure basta guardare i numeri per capire che la […] ... blogsicilia.it Carcere di Torino, tra suicidi e degrado: È una sconfitta dello Stato, il sistema sta affondandoLa denuncia dell’OSAPP alla vigilia della festa della Polizia Penitenziaria: strutture fatiscenti, sovraffollamento e tensioni quotidiane ... giornalelavoce.it "Non mi inchino alla Mecca dei detenuti": queste sono le parole dette da Andrea Delmastro nell’agosto del 2024 in riferimento al carcere di Taranto. Il Sottosegretario alla Giustizia in questi anni ne ha combinate tantissime: dal colpo sparato a Capodanno cont - facebook.com facebook Esatto, non aveva preso a martellate nessuno. Il martellatore era tutt’altra persona. Ma il governo voleva che il non martellatore fosse tenuto in carcere accusato di tentato omicidio. A proposito di esecutivo che si ingerisce nell’attività del potere giudiziario e ing x.com