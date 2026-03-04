I Giovedì delle Scienze | secondo incontro a Palazzo Sant' Agostino

Il secondo incontro de “I Giovedì delle Scienze” si è tenuto a Palazzo Sant'Agostino. L'evento è stato organizzato dall’Associazione Math&Phys in collaborazione con i Dipartimenti di Fisica e di Matematica dell’Università degli Studi di Salerno. La serie di incontri si rivolge a docenti, studenti delle scuole superiori e appassionati di scienze, con l’obiettivo di approfondire tematiche scientifiche.

Nel Salone “Bottiglieri” di Palazzo S. Agostino, dalle ore 17 alle ore 19, il 5 marzo, dunque, il secondo appuntamento aperto a tutti Proseguono, “I Giovedì delle Scienze", incontri organizzati dall’Associazione Math&Phys insieme ai Dipartimenti di Fisica e di Matematica dell'Università degli Studi di Salerno, rivolti a docenti, a studenti delle scuole secondarie superiori e agli appassionati delle Scienze. Nel Salone “Bottiglieri” di Palazzo S. Agostino, dalle ore 17 alle ore 19, il 5 marzo, dunque, il secondo appuntamento aperto a tutti. Riflettori puntati, questa volta, su "Il mondo dei quanti e l'impatto sulla società", con gli interventi di Paola Gentile (CNR-SPIN) e Sergio Pagano (Dipartimento Fisica Unisa). 🔗 Leggi su Salernotoday.it Curiosità, al via a Palazzo Sant'Agostino "I Giovedì delle Scienze"E' in programma il 2 febbraio, alle 11, presso la Sala Torre di Palazzo Sant'Agostino, la presentazione del progetto “I Giovedì delle Scienze” con... Elezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'AgostinoDa oggi (domenica 21 dicembre) e fino alle 12 di lunedì 22 dicembre sarà possibile depositare, presso gli uffici di Palazzo Sant’Agostino, le liste...