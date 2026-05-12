Unioni civili Di Maio Arcigay | Dieci anni dopo il riconoscimento delle famiglie resta incompleto

Da ravennatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si è svolta a Lugo la Festa delle Famiglie, un evento promosso da Famiglie Arcobaleno con il supporto del Comune e di diverse realtà locali. La manifestazione si è concentrata sulle unioni civili e sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno, dieci anni dopo l’introduzione delle unioni civili in Italia. Di Maio, rappresentante di Arcigay, ha commentato che il riconoscimento legale resta incompleto.

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Domenica 10 maggio a Lugo si è svolta la Festa delle Famiglie promossa da Famiglie Arcobaleno, con il supporto del Comune di Lugo e di numerose realtà del territorio. Nonostante la pioggia, che ha richiesto un rapido riassetto di spazi e attività al coperto, la giornata si è trasformata in un.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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