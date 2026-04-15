In un articolo pubblicato a Milano il 15 aprile 2026, si affronta la questione delle famiglie arcobaleno e delle difficoltà che incontrano. Viene raccontato il caso di una famiglia in cui, durante una visita medica, il personale ha chiesto chi fosse la madre, perché sul documento del bambino era indicato solo l’altro genitore. La narrazione mette in luce le sfide quotidiane di queste famiglie, spesso soggette a percezioni di stigma.

Milano, 15 aprile 2026 – “Immaginate di accompagnare il vostro bambino dal pediatra o al pronto soccorso e di sentirvi dire “lei chi è?“, perché sul documento del piccolo è indicato solo l’altro padre. Se per i figli nati in Italia da due mamme ora è possibile formare l’atto di nascita con il nome di entrambe le donne, perché questo non può avvenire per i figli di due padri, nati all’estero? Che importanza ha dove si è venuti al mondo? Che importanza ha il sesso del genitore?”. Lo domanda Massimiliano D’Eugenio, di 54 anni, lombardo, papà arcobaleno. “I diritti valgono per tutti” . “I miei bimbi ora hanno 9 anni e sono a tutti gli effetti figli di due padri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strada in salita delle famiglie arcobaleno: “Sui figli di due padri c’è ancora uno stigma, ma non sono di serie B”

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