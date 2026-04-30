Il 30 aprile 2026, ad Arezzo, un rappresentante di Alternativa Comune ha invitato gli artisti a trasformare la campagna elettorale in una mostra collettiva. L’appello è stato rivolto pubblicamente come un invito a partecipare e contribuire attraverso l’arte. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata riguardo alle modalità o ai dettagli dell’iniziativa. La proposta mira a coinvolgere artisti in un progetto collettivo legato al periodo elettorale.

Arezzo, 30 aprile 2026 – «Trasformiamo questa campagna elettoral e in una mostra collettiva». L’appello di Alternativa Comune suona come una vera e propria chiamata per gli artisti. «Ogni campagna elettorale è la stessa, noiosa storia: i muri della città si ammalano di inquinamento visivo. Si coprono di facce, sorrisi di circostanza e slogan prestampati che svuotano lo spazio pubblico di ogni significato. È una retorica stanca, una pioggia di carta che il giorno dopo le elezioni diventa solo spazzatura da gettare via. Noi non vogliamo stampare l’ennesimo manifesto elettorale da ignorare. Vogliamo trasformare questa campagna in una mostra collettiva e diffusa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva»

Notizie correlate

Festa rilancia: “Siamo la cura per la città malata”, ma la campagna elettorale sfida la memoria collettivaAd Avellino, la nostalgia amministrativa torna protagonista con le solite promesse e la memoria cortissima, anche quella a breve termine «Da quando...

Ungheria, Vance: "In questa campagna elettorale uno dei peggiori esempi di ingerenza straniera mai vista"“Quello che è successo in questo Paese, quello che è successo nel bel mezzo di questa campagna elettorale, è uno dei peggiori esempi di ingerenza...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Alternativa Comune: La Giostra del Saracino motore di cittadinanza popolare; La strategia in campo. La nuova stagione cambia la comunicazione di Biffo; Cannizzaro apre la campagna elettorale e promette: Reggio sarà una città turistica e accogliente; Pietro Mastropasqua e la sua coalizione composta da undici liste.

«Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva»Arezzo, 30 aprile 2026 – «Trasformiamo questa campagna elettorale in una mostra collettiva». L’appello di Alternativa Comune suona come una vera e propria chiamata per gli artisti. «Ogni campagna elet ... lanazione.it

Cannizzaro apre la campagna elettorale, 'voglio che Reggio risorga'(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 APR - Il candidato sindaco per il centrodestra a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, apre ufficialmente in una piazza De Nava gremita la campagna elettorale in vista de ... msn.com

Da un render… alla realtà Oggi vi facciamo vedere come trasformiamo un progetto su carta in uno spazio vivo, naturale e pieno di equilibrio. #giardino #garden #gardendecor #gardendesign #vivaio - facebook.com facebook