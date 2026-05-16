Salerno Bilotti M5S | Con ‘Nova’ i cittadini protagonisti del futuro

A Salerno, un evento intitolato “Nova - Parola all’Italia” invita i cittadini a partecipare a sessioni di ascolto e confronto. L’iniziativa mira a raccogliere proposte e opinioni su temi ritenuti prioritari per la comunità, offrendo uno spazio dove i cittadini possano esprimersi e condividere idee. L’obiettivo è facilitare un dialogo diretto tra i partecipanti e gli organizzatori, con l’intento di promuovere proposte concrete che riflettano le esigenze locali.

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