Salerno Bilotti M5S | Con ‘Nova’ i cittadini protagonisti del futuro
A Salerno, un evento intitolato “Nova - Parola all’Italia” invita i cittadini a partecipare a sessioni di ascolto e confronto. L’iniziativa mira a raccogliere proposte e opinioni su temi ritenuti prioritari per la comunità, offrendo uno spazio dove i cittadini possano esprimersi e condividere idee. L’obiettivo è facilitare un dialogo diretto tra i partecipanti e gli organizzatori, con l’intento di promuovere proposte concrete che riflettano le esigenze locali.
«“Nova - Parola all’Italia” è un’occasione di ascolto e confronto con i cittadini, perché possano proporre idee, portare all’attenzione i temi che ritengono più importanti e contribuire a rendere il dialogo proposte concrete. Salerno è uno dei cento spazi di questa iniziativa, attraverso cui il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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