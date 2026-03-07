Ti dico perché No Bilotti M5S incontra i cittadini a Giffoni per il referendum

Domani, domenica 8 marzo, la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti sarà a Giffoni Valle Piana, presso i Giardini Fellini, per un banchetto informativo in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 e vede la partecipazione di un rappresentante politica locale. La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui temi del referendum.

Nella giornata di domani (domenica 8 marzo), dalle ore 10 alle 13, la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti sarà a Giffoni Valle Piana, ai Giardini Fellini, per un banchetto informativo in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. L'iniziativa, dal titolo "Ti dico perché No", sarà un momento di confronto con i cittadini per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni della posizione contraria del M5S. Sarà, inoltre, l'occasione per riportare il dibattito sul merito delle modifiche proposte. "Ancora in queste ore – sottolinea la parlamentare salernitana – assistiamo a una propaganda da parte di molti esponenti della maggioranza di governo, che richiamano slogan e vicende che nulla hanno a che vedere con il contenuto del referendum.

