Salento | giovani formati tra aule e piscine per i lidi estivi

Nel Salento, alcuni giovani stanno frequentando corsi di formazione che combinano lezioni in aula e sessioni pratiche in piscina, con l’obiettivo di prepararsi al lavoro nei lidi estivi. I corsi sono organizzati da enti di formazione riconosciuti e prevedono moduli specifici sulla sicurezza, la gestione delle attrezzature e le norme di comportamento nei stabilimenti balneari. I docenti coinvolti sono professionisti con esperienza nel settore, incaricati di trasmettere competenze pratiche e teoriche ai partecipanti.

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