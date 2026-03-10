Referendum Giustizia | giovani formati a Torretta per votare

Sabato 14 marzo alle 18, nel teatro della parrocchia N., si svolgerà un incontro di formazione politica e giuridica dedicato ai giovani, organizzato per prepararli al voto sul referendum giustizia. L'iniziativa mira a fornire informazioni pratiche e conoscenze di base sul tema, coinvolgendo giovani interessati a partecipare attivamente alla consultazione popolare. L'evento è aperto a tutti i giovani che desiderano approfondire l'argomento.

Un incontro di formazione politica e giuridica si terrà sabato 14 marzo alle ore 18 nel teatro della parrocchia N.S. di Lourdes a Torretta, con l’obiettivo specifico di preparare i giovani al Referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa, promossa dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica e dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, vedrà la presenza del gesuita padre Cesare Sposetti e dell’avvocato Matteo Massaia come relatori principali. L’appuntamento non ha lo scopo di orientare il voto degli elettori verso una direzione specifica, bensì di fornire gli strumenti necessari per comprendere appieno il quesito costituzionale che chiamerà gli italiani alle urne nelle date indicate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

