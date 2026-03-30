Occupazione giovanile formati 123 giovani

Nel territorio si è svolta un'iniziativa dedicata ai giovani, coinvolgendo più di 120 partecipanti in attività di formazione e orientamento al lavoro. L'obiettivo principale è stato favorire l'acquisizione di competenze pratiche e offrire un primo approccio al mondo professionale. L’evento si è concentrato sulla creazione di occasioni concrete per avvicinare i giovani alle opportunità lavorative.

Presentati oggi (lunedì 30 marzo 2026) all’Informagiovani di Arezzo i risultati del progetto “Are.T.IN.O – Arezzo talenti in opera” promosso da Formaimpresa Confcommercio, un percorso di formazione, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro per giovani disoccupati e inattivi del Comune di Arezzo. Un’esperienza concreta di formazione, orientamento e avvicinamento al lavoro che ha coinvolto oltre cento giovani del territorio. Si è concluso con risultati significativi “Are.T.IN.O – Arezzo talenti in opera”, il progetto finanziato grazie al bando “Talenti in Azione” della Regione Toscana per sostenere percorsi dedicati a giovani disoccupati e inattivi – di età compresa tra i 18 e i 34 anni - del Comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Occupazione giovanile, formati 123 giovani Articoli correlati Referendum Giustizia: giovani formati a Torretta per votareUn incontro di formazione politica e giuridica si terrà sabato 14 marzo alle ore 18 nel teatro della parrocchia N. La Calabria scommette sul digitale: fondi regionali per l’occupazione giovanileUn milione di euro per sostenere l’occupazione giovanile e rafforzare le competenze digitali.