Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. L’attaccante era arrivato nel 2017 e, in nove anni, ha giocato 435 partite con il club, segnando 257 gol. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua presenza in squadra ha rappresentato un elemento chiave negli ultimi anni. La notizia è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica del giocatore.

Mohamed Salah lascerà il Liverpool al termine dell’attuale stagione. L’attaccante era arrivato ad Anfield nell’estate 2017 e, in nove stagioni con il club inglese, ha collezionato 435 presenze condite da 257 gol. Un bottino clamoroso che lo piazza stabilmente al terzo posto dei migliori marcatori di tutti i tempi dei Reds, dietro solo a mostri sacri come Ian Rush (346) e Roger Hunt (285). Straordinario anche il suo impatto in campo internazionale: con 53 reti è il miglior marcatore della storia del club nelle competizioni europee. Otto i trofei maggiori vinti: due Premier League, una Champions League, una FA Cup, due Coppe di Lega, il Mondiale per Club Fifa e una Supercoppa Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Salah annuncia l’addio: “Voglio che il Liverpool torni a vincere anche dopo di me”

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