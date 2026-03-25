Sfortunatamente quel giorno è arrivato | Salah annuncia l’addio al Liverpool Le possibili destinazioni

Mohamed Salah ha annunciato sui social il suo addio al Liverpool, specificando che lascerà la squadra al termine della stagione. Nell’emozionante video pubblicato, vengono mostrati alcuni dei suoi gol e azioni più significative durante il periodo trascorso con i Reds. La comunicazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le possibili destinazioni future del giocatore sono oggetto di discussione.

“Sfortunatamente quel giorno è arrivato, lascerò il Liverpool a fine stagione “. Comincia così l’emozionante video di Mohamed Salah sui social, con in sovrimpressione una carrellata di azioni e gol, in cui annuncia l’addio ai Reds a fine anno. 255 gol in 435 presenze, Salah è senza dubbio entrato di diritto nella storia del club inglese, con cui ha giocato nove anni, vincendo tantissimi trofei. “Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città e questi tifosi potessero entrare profondamente dentro di me. Il Liverpool non è solo un club di calcio: è passione, storia, spirito, non si può spiegare a parole a chi non ne fa parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sfortunatamente quel giorno è arrivato”: Salah annuncia l’addio al Liverpool. Le possibili destinazioni Articoli correlati Leggi anche: Salah al Napoli? Scenario clamoroso dopo l’addio al Liverpool Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie!Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio... Una raccolta di contenuti su Sfortunatamente quel Discussioni sull' argomento Salah, addio al Liverpool in estate: 'Questa sarà sempre casa mia'; Il dio germanico è morto; Allergia, per il bucato arriva la regola delle ore 12 per evitare il polline. Ecco dal 1 aprile cosa sarà bannato e cosa vedremo sbannarsi, sfortunatamente quelle sbannate apparte raigo e jinbe non saranno usabili.Cosa ne pensate Speravate in altro bannato o sbannato Scrivetelo nei commenti! #OnePieceCardGame #shar - facebook.com facebook