È questa sera la finale dell'Eurovision con in gara Sal da Vinci. Il cantante napoletano si presenta sul palco di Vienna dopo il doppio disco di platino di “Rossetto e Caffè” (2024) e con un 2° posto nelle charts italiane di “Per sempre sì”, canzone con cui si esibirà questa sera. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Intanto è giunta notizia che Sal Da Vinci sarà uno degli ambasciatori della candidatura della c"anzone napoletana classica a patrimonio dell'umanità": lo ha annunciato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sal Da Vinci stasera in finale all’Eurovision: ha buone chance di vittoria

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Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì'

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