Stasera si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, giunta alla 70ª edizione. Le 25 nazioni che hanno superato le semifinali si sfidano per aggiudicarsi il titolo. La manifestazione si tiene presso la Wiener Stadthalle di Vienna, con un palco che accoglie i partecipanti che si sono esibiti nel corso delle serate precedenti. Tra i concorrenti, si esibirà anche un artista che sarà il ventiduesimo a salire sul palco.

È tempo di finale per l’ Eurovision Song Contest 2026. Le 25 nazioni finaliste sono pronte a contendersi la vittoria nella serata conclusiva della 70° edizione della kermesse, in programma stasera dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La finale sarà trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, anticipata alle 20.35 da Anteprima Eurovision, lo speciale che accompagnerà il pubblico verso lo show con collegamenti dal backstage, ospiti e un riepilogo dei Paesi in gara. Come accaduto nelle due semifinali su Rai 2,il commento italiano è affidato a Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, e alla new entry Elettra Lamborghini. Il pubblico potrà, inoltre, seguire la serata anche su Radio2 con la conduzione di Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata da Vienna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Eurovision 2026, stasera la finale. Sal Da Vinci è il 22° ad esibirsi

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Eurovision, stasera la finale. Ecco chi sono i favoriti

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