Stasera si svolge la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 nella Wiener Stadthalle di Vienna, trasmessa in diretta su Rai1 alle 21 con commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata determina il vincitore tra i concorrenti in gara, con l’Italia rappresentata da Sal Da Vinci. Tra i partecipanti si sono sollevate alcune polemiche riguardo alle modalità di televoto, mentre alcuni artisti sono considerati favoriti per la vittoria. La competizione musicale europea si conclude con l’assegnazione del premio al miglior brano di questa edizione.

È il giorno della finalissima dell’ Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, sabato 16 maggio, la Wiener Stadthalle di Vienna ospiterà l’ ultimo atto della competizione musicale europea più seguita al mondo, in diretta su Rai1 dalle 21 con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Venticinque i Paesi in gara, ma in Italia l’attenzione è tutta per Sal Da Vinci, in gara con il brano “Per sempre sì”, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo. Il cantante napoletano salirà sul palco in ventiduesima posizione, una collocazione considerata strategicamente favorevole perché inserita nella parte finale della serata, tra Cipro e Norvegia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eurovision 2026, stasera la finale: l’Italia sogna con Sal Da Vinci tra televoto, polemiche e grandi favoriti

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Eurovision 2026 • Italia Sal Da Vinci • Per sempre sì

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