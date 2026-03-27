Bct Music arriva Sal Da Vinci | concerto a luglio in piazza Cardinal Pacca

Il BCT Music Festival annuncia un concerto previsto per il 15 luglio in piazza Cardinal Pacca a Benevento. Sul palcoscenico si esibirà Sal Da Vinci, che prenderà parte alla manifestazione musicale nel centro della città. L’evento si svolge nel contesto del festival che si tiene durante l’estate, attirando pubblico locale e turisti. La data e il luogo sono stati confermati dall’organizzazione.

Sarà Sal Da Vinci il nuovo grande protagonista del BCT Music Festival. L’artista si esibirà il prossimo 15 luglio in piazza Cardinal Pacca, a Benevento. Amatissimo dal pubblico e fresco del successo sanremese, il cantante partenopeo porterà sul palco i suoi brani più celebri e le nuove hit. Il suo nome segue quello già annunciato di Alfa, atteso in città il prossimo 16 luglio, per un doppio appuntamento che promette di richiamare pubblico da tutta la regione. Il centrodestra trema: crollo nei sondaggi, referendum perso e terremoto in. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bct Music, arriva Sal Da Vinci: concerto a luglio in piazza Cardinal Pacca Articoli correlati Sal Da Vinci a Lucera: concerto con ingresso gratuito in piazza del vincitore di SanremoSarà Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, il cantante che il 15 agosto prossimo, giorno di Ferragosto, si esibirà a Lucera, con... Sal Da Vinci, con "Per sempre sì" all’Este Music FestivalStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sal Da Vinci, il... Sal Da Vinci e Fausto Leali prove a Piazza del Plebiscito