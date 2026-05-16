Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision ovazione per l’Italia a Vienna E lui si commuove – Il video

Nella serata finale dell’Eurovision 2026, l’artista italiano è salito sul palco poco prima delle 23, attirando l'attenzione del pubblico presente a Vienna. La performance ha ricevuto una calorosa accoglienza, con applausi e ovazioni da parte del pubblico in sala. Durante l’esibizione, l’artista si è mostrato visibilmente emozionato, ricevendo anche un lungo applauso alla fine. Il video della sua esibizione è stato condiviso sui social, generando numerosi commenti di apprezzamento.

È arrivato poco prima delle 23 l’atteso momento di Sal Da Vinci alla serata finale dell’ Eurovision 2026. Vestito con un completo interamente bianco, Da Vinci si è esibito ancora una volta sul palco insieme alla ballerina Francesca Tocca (ex Amici ), la cui gonna bianca ha lasciato spazio a uno splendido tricolore. La Wiener Stadthalle di Vienna sembra aver decisamente apprezzato la performance canora dell’artista italiano in gara con Per sempre sì. Appena finita la canzone è partita una sonora ovazione, e Sal Da Vinci non ha trattenuto la commozione: si è portato il volto tra le mani, nascondendo forse anche qualche lacrima. «Grandissimo!», hanato i telecronisti della Rai. 🔗 Leggi su Open.online

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Eurovision, ovazione per l'esibizione di Sal Da Vinci - Vita in diretta 13/05/2026

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