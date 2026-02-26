Sanremo 2026 ovazione per Sal Da Vinci lui si commuove | il video

Durante la serata di Sanremo 2026, l'artista ha portato il pubblico in piedi con la sua performance di ‘Per sempre sì’, coinvolgendo tutti con la sua voce e presenza scenica. Dopo aver concluso, si è lasciato andare a qualche momento di emozione, cercando di mantenere la compostezza mentre si rivolgeva al pubblico. La sua esibizione ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

Ha fatto cantare e ballare tutti sulle note del suo brano 'Per sempre sì', poi dopo l'esibizione si è commosso e a fatica è riuscito a ringraziare e a trattenere le lacrime. Sal Da Vinci, ritornato sul palco dell'Ariston 17 anni dopo la sua prima volta, ha incantato con la sua canzone, che è già.