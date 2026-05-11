Eurovision bookmakers scatenati su Sal Da Vinci e l' ovazione al Turquoise Carpet di Vienna
A pochi giorni dall'inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, l’attenzione si concentra sui pronostici dei bookmaker e sulle reazioni dei fan, con particolare interesse per la partecipazione di un cantante italiano e l’accoglienza riservata ai partecipanti durante la cerimonia di apertura a Vienna. La manifestazione, che quest’anno celebra le sue sette decadi, si svolge tra entusiasmo sui social e discussioni politiche legate alla kermesse, mentre gli occhi sono puntati sulle performance e sui favoriti in gara.
Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, un’edizione particolare non solo perché celebra il traguardo delle 70 edizioni, ma anche per il clima che accompagna la manifestazione tra entusiasmo social, polemiche politiche e grandi aspettative sui protagonisti in gara.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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