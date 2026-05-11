Eurovision bookmakers scatenati su Sal Da Vinci e l' ovazione al Turquoise Carpet di Vienna

A pochi giorni dall'inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, l’attenzione si concentra sui pronostici dei bookmaker e sulle reazioni dei fan, con particolare interesse per la partecipazione di un cantante italiano e l’accoglienza riservata ai partecipanti durante la cerimonia di apertura a Vienna. La manifestazione, che quest’anno celebra le sue sette decadi, si svolge tra entusiasmo sui social e discussioni politiche legate alla kermesse, mentre gli occhi sono puntati sulle performance e sui favoriti in gara.

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