Pazzesco guardate lì Sal Da Vinci impensabile sul palco dell’Eurovision | tutto il pubblico esplode

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta ieri sera a Vienna, attirando l’attenzione di pubblico e media. Durante l’evento, un artista ha attirato l’attenzione con un’esibizione particolarmente sorprendente, suscitando l’entusiasmo dei presenti. La serata si è conclusa con alcune performance che hanno generato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, lasciando in sospeso i risultati delle votazioni.

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La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in scena ieri sera, martedì 12 maggio, a Vienna, ha regalato spettacolo, emozioni e qualche verdetto destinato a far discutere. La diretta italiana su Rai 2, affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, ha accompagnato il pubblico tra le esibizioni dei Paesi in gara, i primi promossi della competizione e inevitabilmente anche i bocciati della serata. In un contesto già carico di attesa, l’attenzione italiana era tutta concentrata su Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia con “Per sempre sì”. Il cantante napoletano, già qualificato di diritto alla finale, è salito sul palco fuori gara nella semifinale, ma la sua performance è stata tra i momenti più commentati dell’intera serata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Eurovision, Sal Da Vinci sul palco il 12 maggio nella prima semifinale(Adnkronos) – Pubblicato il 'running order', ovvero la scaletta ufficiale dei concorrenti delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest Vienna... Eurovision, la prima semifinale: Sal Da Vinci sul palco a Vienna? Domande chiave Chi accompagnerà Gabriele Corsi nella telecronica di stasera? Quali artisti si esibiranno fuori gara senza poter accedere alla... Argomenti più discussi: Napoli Bologna 2-3: tifosi contro Conte, guardate la reazione dopo la sconfitta | VIDEO; Napoli-Bologna 2-3, a fine partita Helland se n'è andato via... a piedi! | VIDEO CN24; Atta-Napoli, servirà un investimento importante! Gli azzurri lo ritengono il colpo ideale; Un giocatore del Bologna va in mezzo ai tifosi del Napoli dopo la partita | VIDEO. Satoshi - Viva, Moldova! (LIVE) | Moldavia ?? | Prima Semifinale | Eurovision 2026 reddit Eurovision 2026, Elettra Lamborghini difende Sal Da Vinci dalle critiche sulla coreografia: Mi fa impazzire, adoroLa cantante, pronta al debutto come commentatrice dell’Eurovision Song Contest, prende posizione contro le critiche nate online dopo le prove di Per sempre sì. libero.it