Sal Da Vinci delirio a Vienna per l’Eurovision 2026

A Vienna si è registrato un grande afflusso di pubblico al Media Center della Stadthalle per l’esibizione di Sal Da Vinci, in vista dell’Eurovision 2026. L’artista ha portato sul palco due brani, attirando numerosi fan e curiosi che hanno assistito alla sua performance. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un’ampia presenza di giornalisti e addetti ai lavori. L’evento si è concluso con l’intervento di alcuni rappresentanti dell’organizzazione, che hanno ringraziato i partecipanti per la partecipazione.

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Bagno di folla al Media Center della Stadthalle di Vienna per Sal Da Vinci, che ha eseguito due volte la coreografia del brano ‘Per sempre sì’ con cui è in gara all’Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sal Da Vinci, delirio a Vienna per l’Eurovision 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì' Sullo stesso argomento Sal Da Vinci accende l’Eurovision 2026: pubblico in delirioQuesta sera su Rai 2 andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, e tra i protagonisti più attesi c’è Sal Da Vinci, pronto a... Eurovision 2026: Sal Da Vinci tra record Spotify e sogno a Vienna? Cosa sapere Vienna ospiterà 35 nazioni per l'Eurovision Song Contest dal 12 al 16 maggio. Sal Da Vinci manda in visibilio Vienna! Io onestamente ho AMATO tutta l’esibizione, dalla gonna che diventa bandiera, al bacio di Francesca Tocca e Marcello Sacchetta con tutto il pubblico in delirio. Al televoto andremo fortissimo con sta performance . FORZ x.com Sal Da Vinci alla conquista dell'Eurovision: Il Napoli? Una malattia. De Bruyne un prof, McTominay leaderAncora travolto dal successo a Sanremo e in vista di una tournée mondiale, il cantante racconta l’amore per gli azzurri. E naturalmente Maradona, ma anche Spalletti ... gazzetta.it Delta Goodrem - Eclipse (LIVE) | Australia | Seconda Semifinale | Eurovision 2026 reddit La seconda semifinale di Eurovision decolla grazie alla gemella cattiva di Annalisa, Shakira in versione bulgara e la quota gitana che mancava. E Sal Da Vinci si salva dal delirioRingraziamo l’Europa orientale per lo show e per la musica, possiamo dirlo. Bulgaria e Romania non vinceranno, ma hanno fatto decollare una kermesse che finora non aveva lasciato niente di che. E alcu ... mowmag.com