? Cosa sapere Vienna ospiterà 35 nazioni per l'Eurovision Song Contest dal 12 al 16 maggio.. Sal Da Vinci guida le classifiche Spotify con il brano Per sempre sì.. Vienna si prepara ad accogliere 35 nazioni dal 12 al 16 maggio per la settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest, con Sal Da Vinci che punta alla vittoria dopo aver dominato le classifiche di ascolto globali. Mentre le luci della Wiener Stadthalle iniziano a riflettere l’attesa di un intero continente, il palcoscenico austriaco si trasforma nel fulcro di una competizione che va ben oltre la semplice nota musicale. L’edizione 2026, che vede la capitale austriaca tornare protagonista dopo il successo ottenuto da JJ nel 2025, si presenta come un mosaico complesso dove la melodia deve confrontarsi con le tensioni politiche e i ritiri di alcuni partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision 2026: Sal Da Vinci tra record Spotify e sogno a Vienna

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