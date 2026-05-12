Questa sera su Rai 2 si svolge la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, con molte nazioni in gara. Tra i partecipanti italiani c’è anche Sal Da Vinci, che presenta il brano Per Sempre Sì. Durante la serata il pubblico si aspetta di vedere le esibizioni degli artisti e di conoscere i qualificati per la finale. La manifestazione coinvolge diversi paesi e si svolge in diverse fasi durante la settimana.

Questa sera su Rai 2 andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, e tra i protagonisti più attesi c’è Sal Da Vinci, pronto a rappresentare l’Italia con il brano Per Sempre Sì. Ma il pubblico più attento ha già avuto un assaggio dello spettacolo grazie alle prove generali svolte alla Wiener Stadthalle di Vienna. Il cantante campano si è infatti esibito al cosiddetto jury show, la prova che precede la diretta e che viene valutata dalle giurie internazionali, con un peso determinante sul risultato finale. Il jury show e lo spettacolo già “svelato”. Durante la prova, Sal Da Vinci ha portato in scena una performance costruita come un vero e proprio racconto teatrale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sal Da Vinci accende l’Eurovision 2026: pubblico in delirio

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