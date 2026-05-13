Nella serata di martedì 12 maggio 2026, si è svolta la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest a Vienna, presso la Wiener Stadthalle. Durante l’evento, un cantante italiano ha eseguito il brano “Per sempre sì” in una performance fuori gara, attirando l’attenzione del pubblico presente e ricevendo numerosi applausi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artisti provenienti da vari paesi europei.

Sal Da Vinci protagonista a Vienna: applausi per l’esibizione all’Eurovision 2026. Sal Da Vinci ha calcato il palco della Wiener Stadthalle di Vienna nella serata di martedì 12 maggio 2026, esibendosi fuori gara durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha proposto il brano “ Per sempre sì”, accompagnato da una coreografia dal forte impatto scenico e richiami folkloristici, ideata da Marcello Sacchetta con la collaborazione di Francesca Tocca, Mirko Mosca e Jhon Cruz. L’esibizione è stata accolta da un’ovazione del pubblico presente in arena, che ha applaudito a lungo l’artista napoletano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Eurovision 2026, Sal Da Vinci conquista Vienna con “Per sempre sì”

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Eurovision 2026, Sal Da Vinci conquista Vienna e srotola il tricolore sul palco

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