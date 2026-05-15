A Vienna, il cantante italiano ha attirato l’attenzione del pubblico con la sua performance, ricevendo applausi e entusiasmo. Durante l’evento, due conduttori italiani hanno condiviso alcune sfogliatelle, creando un momento conviviale tra le esibizioni. La folla si è mostrata coinvolta, ascoltando con interesse il brano presentato. La partecipazione degli artisti italiani ha attirato l’attenzione dei presenti, contribuendo a rendere l’occasione un momento di incontro tra musica e cultura.

? Punti chiave Come ha reagito la folla di Vienna al brano di Sal Da Vinci?. Chi sono i due conduttori Rai che hanno condiviso le sfogliatelle?. Perché il codice 22 impedirà al pubblico italiano di votare l'artista?. Cosa cambierà nella carriera del cantante dopo l'esperienza di Sanremo?.? In Breve Sal Da Vinci distribuirà sfogliatelle con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini a Vienna.. Il brano Poesia anticipa l'album Per sempre sì in uscita il 29 maggio.. L'artista esibirà il codice 22 durante la finale del 16 maggio 2026.. L'esperienza post Sanremo 2026 ha influenzato la nuova direzione creativa del musicista.. Sal Da Vinci porta la musica tra le strade di Vienna e i vagoni della metropolitana in attesa della finale dell’Eurovision Song Contest prevista per domani, 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci conquista Vienna: musica e sfogliatelle pre-Eurovision

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Sal Da Vinci conquista il pubblico dell'Eurovision

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