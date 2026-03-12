Il 11 marzo 2026, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione del suo successo al Festival di Sanremo 2026 e del suo contributo alla musica napoletana a livello internazionale. L’artista è stato premiato per aver rappresentato la cultura musicale della città oltre i confini nazionali.

Il 11 marzo 2026, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli in segno di gratitudine per il suo successo al Festival di Sanremo 2026. Il riconoscimento, simbolo del legame tra l'artista e la sua città natale, è stato consegnato dal sindaco Gaetano Manfredi, insieme a figure istituzionali come l'assessore al Turismo Teresa Armato e il consigliere per l'industria musicale Ferdinando Tozzi.

© Lawebstar.it - Sal Da Vinci riceve la Medaglia della Città di Napoli: un riconoscimento per l’ambasciatore della musica napoletana

