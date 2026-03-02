Canzone classica napoletana come patrimonio UNESCO | via libera unanime alla risoluzione in Parlamento

La VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione per riconoscere la canzone classica napoletana come patrimonio UNESCO. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati esaminati i dettagli dell’istanza e le procedure per il riconoscimento. La risoluzione ora passerà all’esame dell’Aula parlamentare per l’approvazione definitiva.

La VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la risoluzione a prima firma dell’onorevole Gerolamo Cangiano (Fratelli d’Italia) che impegna il Governo a promuovere e tutelare la canzone napoletana classica, avviando le procedure per il suo inserimento nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

