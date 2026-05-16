Sal Da Vinci all' Eurovision 2026 | con lui sul palco i ballerini provenienti da Amici
Dopo essersi esibito in mondovisione nel corso della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci è pronto a entrare ufficialmente in gara oggi, nella serata finale della gara canora europea, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna (e in prima serata su Rai 1 col commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini). Al suo fianco, sul palco durante l'esibizione di Per sempre sì, ci saranno non soltanto la "sposa" Francesca Tocca, ma anche i ballerini Marcello Sacchetta, Mirko Mosca e Jhon Cruz. Scopriamo chi sono. A spiccare sul palco dietro a Sal Da Vinci, durante i preparativi del matrimonio che viene... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sal Da Vinci alla prova Eurovision: Vienna gli dirà «Per sempre sì»
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Sal Da Vinci stravince la corsa streaming all'Eurovision 2026 con Per Sempre Sì: l'unico sopra i 20 milioni x.com
Per sempre sì. Questa è la canzone che porterà Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma questa sera, sabato 16 maggio. Venticinque paesi si sfideranno sul palco della Wiener Stadthalle per conqui facebook
Rare apparizione di San Sal da Vinci che trasforma i campi dell'Austria in insalata Caprese. reddit
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