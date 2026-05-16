Sal Da Vinci all' Eurovision 2026 | con lui sul palco i ballerini provenienti da Amici

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo essersi esibito in mondovisione nel corso della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci è pronto a entrare ufficialmente in gara oggi, nella serata finale della gara canora europea, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna (e in prima serata su Rai 1 col commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini). Al suo fianco, sul palco durante l'esibizione di Per sempre sì, ci saranno non soltanto la "sposa" Francesca Tocca, ma anche i ballerini Marcello Sacchetta, Mirko Mosca e Jhon Cruz. Scopriamo chi sono. A spiccare sul palco dietro a Sal Da Vinci, durante i preparativi del matrimonio che viene... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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