Sal Da Vinci chi sono i ballerini sul palco con lui all’Eurovision 2026

Da dilei.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci sarà accompagnato da alcuni ballerini sul palco, pronti a completare la sua esibizione. La performance prevede una coreografia studiata per valorizzare la musica e creare un’atmosfera coinvolgente. I ballerini indosseranno costumi coordinati e si muoveranno in sincronia durante l’esibizione, contribuendo a rendere lo spettacolo più dinamico e visivamente impattante.

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Dalla vittoria a Sanremo al grande palco europeo: Sal Da Vinci si prepara a conquistare l’ Eurovision Song Contest 2026 con una performance che punta tutto su emozione e spettacolo dove musica e danza si mescolano in una messa in scena studiata nei dettagli. Il suo brano Per sempre sì è già da mesi un tormentone ma a fare la differenza potrebbe essere proprio ciò che accade intorno a lui sul palco. Dalle prove (ancora segrete) si parla di un vero e proprio musical “in miniatura”, ma chi sono i ballerini che lo accompagneranno e che ruolo avranno in questo show così ambizioso? Eurovision 2026, chi sono i ballerini che accompagnano Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sal Da Vinci, chi sono i ballerini sul palco con lui all’Eurovision 2026
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