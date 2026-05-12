La nuova coreografia di Per sempre sì all'Eurovision 2026 | chi sono i ballerini sul palco con Sal Da Vinci

Stasera, 12 maggio 2026, si tiene la prima esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026. Per l'occasione, il cantante presenta una coreografia e scenografia nuove, realizzate da Marcello Sacchetta. Sul palco con lui ci sono anche alcuni ballerini, tra cui la ballerina Francesca Tocca. La performance si svolge in un contesto di grande attesa tra il pubblico presente in sala e davanti agli schermi.

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