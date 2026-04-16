Assemblea di Bilancio del Consorzio Grana Padano Dop | export e vendite in crescita

L'assemblea di bilancio del Consorzio Tutela Grana Padano Dop si è svolta presso il Centro Fiera del Garda a Montichiari, con l'approvazione del bilancio 2025. Durante l'incontro, è stato ricordato il ruolo di sponsor dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La riunione ha visto una discussione sui dati di export e vendite del formaggio, in crescita rispetto agli anni precedenti.

L’assemblea generale del Consorzio Tutela Grana Padano al Centro Fiera del Garda a Montichiari (Brescia) e dedicata all’approvazione del bilancio 2025, si è aperta con un momento significativo per ricordare il ruolo di sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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