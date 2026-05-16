Sacchetti | Bello ‘A Spass' ma dobbiamo fare di più | servono strategie comuni e tavolo per mettere in rete gli eventi

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"La presentazione del servizio "A spass", la navetta che collega costa ed entroterra a fini turistici è sicuramente una bella novità e un’opportunità per l’entroterra romagnolo". A commentare il nuovo servizio è il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che in una nota stampa aggiunge: “Lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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