Le donne assessore nei comuni italiani si occupano della gestione dei fondi europei, ma questa presenza non è uniforme nei territori più bisognosi. A livello locale, molte amministrazioni affidano a figure femminili le deleghe legate ai finanziamenti europei, anche se in aree dove la richiesta di risorse è più alta la loro presenza è meno consistente. La distribuzione di queste figure varia da regione a regione e da comune a comune.

Roma, 21 marzo 2026 – Negli ultimi anni le donne assessore nei comuni italiani hanno aumentato la loro presenza in settori che fino a poco tempo fa erano quasi esclusivamente maschili: ambiente e territorio (+8,6 punti percentuali rispetto al 2015), lavori pubblici (+8,4), risorse strategiche e patrimonio (+6,2). Non è solo una questione di equilibrio di genere negli esecutivi locali. È qualcosa di più concreto: sono esattamente questi gli ambiti in cui si gestiscono i fondi europei, si progettano gli interventi Pnrr, si decidono le priorità di spesa pubblica che incidono sul tessuto sociale ed economico dei territori. Tra le righe del dossier "Donne in Comune" di Anci, emerge però una tensione che merita attenzione: tra il progresso nella qualità della rappresentanza e la sua distribuzione geografica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le donne gestiscono i fondi europei nei comuni. Ma non dove servono di più

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