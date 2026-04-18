Cinema Sacchetti | Territorio pronto al salto di qualità Apriamo un tavolo con gli operatori

A Rimini si prepara ad accogliere grandi produzioni internazionali, mentre a Santarcangelo si intensificano i rapporti culturali con il Nord America. Le autorità locali annunciano l'apertura di un tavolo di confronto con gli operatori del settore, evidenziando la volontà di migliorare l’offerta cinematografica e rafforzare le collaborazioni. Questi interventi puntano a valorizzare il territorio come punto di riferimento nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Il grande cinema internazionale arriva a Rimini, mentre Santarcangelo guarda oltreoceano e rafforza i propri legami culturali. Il sindaco Filippo Sacchetti rilancia il ruolo del territorio come polo creativo, puntando su una rete di festival, formazione e collaborazioni internazionali. Un.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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