In Francia si sta riscoprendo il lato antiquario del poeta grazie a una mostra dedicata alla sua attività di libraio. La narrazione si concentra su come abbia gestito il rapporto tra la sua passione per la poesia e le esigenze del quotidiano, senza che queste si sovrapponessero. Si indaga inoltre su chi abbia finanziato il progetto del Canzoniere, in cambio della vendita delle sue opere. La mostra presenta documenti e oggetti legati a questa fase della vita del poeta.

? Domande chiave Come ha gestito Saba il conflitto tra poesia e reddito quotidiano?. Chi ha finanziato il Canzoniere in cambio della vendita delle opere?. Quale copia rara di Joyce passò tra le mani del poeta?. Come può il libraio indipendente resistere all'avanzata dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Volume Gallimard distribuito in 700 librerie indipendenti tra Francia, Belgio e Svizzera.. Marie-Rose Guarnieri e Samuel Brussel coordinano i saggi accademici sul rapporto Saba-libraio.. Saba collaborò con Italo Svevo e vendette prime edizioni di Joyce in area Trieste.. Il progetto nasce in occasione della Giornata Mondiale del Libro del 25 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saba libraire: la Francia riscopre il lato antiquario del poeta

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