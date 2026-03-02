napoli e lazio lo snobbano insigne riscopre il lato romantico del calcio

Insigne ha segnato un gol con un tocco di punta durante una partita tra Napoli e Lazio, dopo aver recuperato palla da un rinvio del portiere e averla servita in modo preciso. La rete è arrivata in un momento chiave, dimostrando la sua capacità di trovare lo spazio giusto in area avversaria. Entrambe le squadre hanno mostrato un atteggiamento di distacco, lasciando la scena senza particolare entusiasmo.

Palla recuperata dal rinvio del portiere, servita nel corridoio e tocco leggero di punta con la sfera che finisce lentamente nell’angolino. Ci mette tre partite Lorenzo Insigne per chiudere il cerchio con la maglia del Pescara tornando a segnare dopo 14 anni in riva all’Adriatico. Il tutto con la fascia di capitano al braccio. Se non è romanticismo sportivo questo, allora non sappiamo come altro definirlo. Una gioia attesa oltre 5mila giorni, tanto è passato dalla vittoria del Pescara di Zeman sul Torino coi gol di Insigne e Immobile. E se proprio vogliamo dirla tutta, erano oltre 1300 giorni che lo scugnizzo non segnava in Italia dalla sfida al Maradona tra Napoli e Genoa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Lega Serie A non agisce nell’interesse del calcio italiano, il mercato a saldo zero del Napoli lo dimostra (Calcio e Finanza)C&F: "È come il Parlamento, esistono opposizione e maggioranza, ciascuno tira acqua al proprio mulino.

Rose, cioccolatini e cene a lume di candela: a San Valentino i pescaresi mostrano il loro lato romanticoGiovani e coppie storiche, negozi e locali: tutti pronti a rendere indimenticabile la festa degli innamorati.

